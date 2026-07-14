Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» завершился в Истре

На площадке Музея «Новый Иерусалим» прошел заключительный концерт IX фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Лучшие оркестры России, дирижеры и исполнители радовали поклонников классической музыки с 8 по 12 июля. За пять дней фестиваль посетили более 8,2 тысяч зрителей.

Фестиваль был посвящен 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. В программу вошли сочинения самого маэстро и тех композиторов, под влиянием которых формировался его творческий мир, а также его последователей.

Уникальный формат фестиваля заключается в синтезе искусств: музыки, ландшафта и исторического места. Окрестности Ново-Иерусалимского монастыря на пять дней стали живыми декорациями великой музыки в импровизированном зале под открытым небом.

Среди участников фестиваля — Госоркестр России имени Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Художественный руководитель фестиваля, российский дирижер Дмитрий Юровский, в первый день фестиваля традиционно встал за дирижерский пульт.

Особым событием стало то, что впервые на сцене фестиваля дирижировал маэстро Валерий Гергиев. Он поблагодарил публику за потрясающую атмосферу в зрительном зале и подчеркнул, что готов еще не раз выступить на фестивальной площадке Музея «Новый Иерусалим».

Организаторы выстроили программу так, чтобы творчество композитора было представлено в контексте его «музыкальной родословной». В исполнении ведущих российских оркестров, солистов и дирижеров прозвучали произведения как самого Шостаковича, так и других авторов, оказавших ключевое влияние на формирование его уникального стиля.