На Павелецком вокзале появились новые рентгенустановки для досмотра багажа

На Павелецком вокзале установили три дополнительные рамки металлоискателей и три рентгеновские установки для досмотра багажа. Это позволило ускорить проверки и увеличить пропускную способность вокзала на 80%. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что теперь пассажиры могут проходить досмотр без задержек даже при одновременном прибытии нескольких поездов. Для работы с новыми установками также увеличили число сотрудников транспортной безопасности. В среднем через Павелецкий вокзал проходит около 30 тысяч человек в день, а на проверку одного пассажира уходит примерно 15 секунд.