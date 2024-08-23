Зоны для пикников обустроят на озере Бабошкино в Балашихе

Встреча с жителями прошла в микрорайоне Балашиха‑3. Одной из тем стало благоустройство территории вблизи озера Бабошкино. Там запланировали построить зоны для пикников.

С жителями на аллее Победы встретился заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин. Ранее эту территорию благоустроили в рамках программы «Народный бюджет». Он проверил работы по дополнительному озеленению парка.

Также жители попросили благоустроить территорию озера Бабошкино. Здесь появятся пикниковые зоны. Также усилят контроль за содержанием территории и прилегающих контейнерных площадок. Все обращения жителей взяты на личный контроль и переданы в работу профильным службам.

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