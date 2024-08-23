Зоны для пикников обустроят на озере Бабошкино в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Встреча с жителями прошла в микрорайоне Балашиха‑3. Одной из тем стало благоустройство территории вблизи озера Бабошкино. Там запланировали построить зоны для пикников.

С жителями на аллее Победы встретился заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин. Ранее эту территорию благоустроили в рамках программы «Народный бюджет». Он проверил работы по дополнительному озеленению парка.

Также жители попросили благоустроить территорию озера Бабошкино. Здесь появятся пикниковые зоны. Также усилят контроль за содержанием территории и прилегающих контейнерных площадок. Все обращения жителей взяты на личный контроль и переданы в работу профильным службам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте