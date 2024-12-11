Новое освещение установят на двух улицах в Дмитрове

На оперативном совещании в Дмитровском округе подняли вопросы уборки снега и обращения жителей. Обсуждались как качество работы коммунальных служб, так и проблемы с уличным освещением.

На встрече временно исполняющий полномочия главы округа Иван Курданин обратил внимание на необходимость усиления работы дорожных и коммунальных служб.

«Каждый день лично контролирую качество уборки. Замечания, к сожалению, есть. Уборка должна быть организована не только на центральных улицах, но и в деревнях», — подчеркнул Курданин.

Жители округа также жалуются на отсутствие уличного освещения. Среди проблемных адресов названы улица Армейская в Жуковке и вторая Комсомольская в Дмитрове. По словам чиновников, эти линии не числятся в реестре муниципального имущества.

Курданин поручил своему заместителю Константину Соловьеву составить список бесхозных линий и организовать совещание с энергетиками и управляющими компаниями. Планируется решить вопрос их обслуживания в ближайшие дни.

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