Молодежный центр в Мытищах выпустил передачу о медиацентре «Юнармии»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Молодежный центр «Импульс» в Мытищах отснял новый выпуск передачи «Молодежка». Он посвящен работе медиацентра «Юнармии».

Онлайн-рубрика молодежного центра рассказывает о ярких и талантливых жителей городского округа Мытищи, их увлечениях, профессиях и инициативах. В новом выпуске рассказывают о работе медиацентра «Медиа-Ю», который освещает работу «Юнармии» в Мытищах.

В команде восемь юнармейцев, которые работают под руководством Маргариты Королевой и создает контент, направленный на патриотическое воспитание молодежи. Ролики публикуют на сайте «Импульса».

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