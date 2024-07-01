Молодежный центр в Мытищах выпустил передачу о медиацентре «Юнармии»

Онлайн-рубрика молодежного центра рассказывает о ярких и талантливых жителей городского округа Мытищи, их увлечениях, профессиях и инициативах. В новом выпуске рассказывают о работе медиацентра «Медиа-Ю», который освещает работу «Юнармии» в Мытищах.

В команде восемь юнармейцев, которые работают под руководством Маргариты Королевой и создает контент, направленный на патриотическое воспитание молодежи. Ролики публикуют на сайте «Импульса».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».