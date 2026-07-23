На объектах Мострансавто прошли 33 тренировки по транспортной безопасности

С начала 2026 года на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в салонах автобусов Мострансавто прошли 33 тренировки по транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.

Каждая тренировка включает теоретический блок и практическую отработку конкретного сценария. Сотрудники оттачивают действия от обнаружения подозрительных предметов до организации эвакуации и взаимодействия с экстренными службами.

Например, в МАП № 2 в Коломне отработали сразу два ключевых направления. На автовокзале Воскресенска водители, сотрудники ЧОП и руководство тренировались действовать при обнаружении бесхозного предмета на территории. А на автовокзале в Коломне сотрудники подразделений транспортной безопасности учились выявлять запрещенные предметы при досмотре пассажиров, багажа и автобусов.

В МАП № 11 в Балашихе на автостанции во Фрязино смоделировали похожий сценарий с бесхозным предметом в здании автостанции. Акцент сделали на слаженном взаимодействии персонала и оперативных служб городского округа.

Все учения проходят во взаимодействии с Минтрансом Подмосковья, подразделениями правоохранительных органов, экстренными службами и представителями администраций городских округов.

Мострансавто напоминает пассажирам: заметив в автобусе или на станции оставленную без присмотра сумку, коробку или другой подозрительный предмет, не нужно его трогать, вскрывать или перемещать. О находке следует немедленно сообщить водителю, сотруднику охраны или в полицию.