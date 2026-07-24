Из 87 км — в Малиновые Луга: 8 остановок электричек переименовали в Подмосковье

На Московской железной дороге произошли изменения в названиях остановочных пунктов. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, восемь пунктов, в названии которых были числовые обозначения километров, получили новые наименования. Еще один пункт также изменил свое название.

Переименования связаны с близостью географических объектов или топонимов.

На Савеловском направлении остановочный пункт 119 км теперь называется Живописное, 112 км — Карманово, а Запрудная переименована в Запрудню.

На Большом кольце МЖД пункт 47 км стал Барканово, а путевой пост 81 км — Дубининским.

Что касается Павелецкого направления, то остановка 137 км теперь известен как Большая Смедова. На Казанском направлении платформу 142 км переименовали в Аксеново, а 29 км — в Рязановку.

В свою очередь, на Горьковском направлении остановочный пункт 87 км получил название Малиновские Луга.