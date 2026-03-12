На МЦД-3 изменится расписание поездов

В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры на Московской железной дороге изменится расписание движения поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК, изменения коснутся следующих дат: 14, 15 и 21, 22 марта 2026 года.

Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково будет отменена. Интервалы движения поездов частично увеличатся до 20 минут.

Пассажиры могут ознакомиться с изменениями в расписании на информационных стендах станций АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».