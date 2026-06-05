На МЦД-3 и Казанском направлении изменится график движения поездов

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что с 23:00 5 июня до раннего утра 8 июня будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. Это связано с работами по переустройству путевого развития на станции Крюково.

В указанный период будет закрыт первый путь станции. Возможны изменения путей и платформ отправления и прибытия поездов. На Казанском направлении интервалы движения поездов частично увеличатся до 15 минут. Часть поездов МЦД будет следовать сокращенными маршрутами.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать в мобильном приложении и на официальном сайте компании.