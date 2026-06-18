На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях 21 июня изменится график движения поездов

21 июня на станции Царицыно пройдут работы по смене стрелочного перевода. Из-за этого на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях будет скорректирован график движения пригородных поездов.

С 10:20 до 20:20 21 июня будет закрыт участок третьего пути станции Царицыно. В это время интервалы движения частично увеличатся до 24 минут.

На Курском направлении, на участке от Подольска до Щербинки, интервал движения с 10:20 до 11:20 частично увеличится до часа. В этот период для проезда будут доступны поезда, следующие по третьему и четвертому путям с остановками Подольск, Остафьево, Царицыно.

Часть составов проследует с измененным набором остановок, часть — только от или до станций Москворечье, Покровское. Некоторые поезда Рижского направления будут идти от или до Курского вокзала.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

*Источник: АО «Центральная ППК».