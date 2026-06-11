Мост через реку Нару в Можайске капитально отремонтируют к августу

В Одинцовском округе на Можайском шоссе возле деревни Наро-Осаново идет капитальный ремонт моста через реку Нару. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На данный момент специалисты демонтировали старое мостовое сооружение, переустроили линию освещения, устроили фундаментную часть мостового перехода и переходной плиты опоры №2, а также возвели временную объездную дорогу для комфортного перемещения автомобилистов и пешеходов.

«В капитальном ремонте моста через реку Нару задействованы двадцать один мостовик и две единицы спецтехники. Сейчас специалисты армируют и бетонируют опору №1, на которую после установят пролетные балки моста. До конца июля полностью сформируют две опоры и уложат плиты подходов к мосту, а после начнут монтаж пролета моста на готовые опоры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно мостовики со стороны правого берега устраивают трубы ливневой канализации и колодцы для очистных систем. В дальнейшем специалисты обустроят элементы мостового полотна и удобные подходы.

Запуск рабочего движения по основному мосту запланирован на август 2026 года. После этого проезд в сторону Кубинки Одинцовского округа и рабочего поселка Тучково Рузского округа станет значительно удобнее.