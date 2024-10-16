Капремонт моста через путепровод завершится в Воскресенске в конце 2024 года

Работы по капитальному ремонту моста через путепровод «88 км» в городском округе приближаются к финишу. Их окончание запланировано на декабрь текущего года.

В настоящее время уже возобновилось двустороннее движение по мосту. После долгого периода реверсивного движения это значительно улучшило транспортную ситуацию в Воскресенске и позволило разгрузить этот участок дороги.

Сейчас строители ремонтируют лестничные сходы, ведущие к мосту. Они не только поменяют старые изношенные перила и ступени, но и усилят конструкции для обеспечения безопасности пешеходов. Также ведутся работы по ремонту мостовых опор.

Жительница Воскресенска Елена Иванова рассказала, что до открытия двустороннего движения на мосту постоянно, особенно по вечерам, возникали огромные пробки с обеих сторон. «Добираться домой становилось настоящим испытанием. Сейчас же совсем другое дело — одно удовольствие ехать по обновленному, ровному асфальту», — оценила горожанка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».