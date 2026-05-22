Мост через Истру в Красногорске отремонтируют к ноябрю

На 34-м километре Новорижского шоссе в Красногорске идет плановый предупредительный ремонт моста через реку Истру. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Сейчас работы ведутся на левой части моста, по направлению в Москву. Для движения закрыты две полосы из пяти. Дорожники восстанавливают деформационный шов и пришовную зону — конструктивные элементы, которые обеспечивают целостность и долговечность мостового сооружения. Они компенсируют воздействие от температурных расширений и нагрузок.

Своевременное проведение ремонтных работ позволит предотвратить дальнейшее развитие дефектов и гарантировать безопасное передвижение транспорта. ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности на данном участке трассы и заранее планировать маршруты, учитывая возможное увеличение времени в пути.

Водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим и указывающих направление объезда. Завершить работы в обоих направлениях планируют до 30 ноября 2026 года.