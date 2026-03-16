На Московской железной дороге усилили контроль за состоянием путей из-за паводка

На Московской железной дороге в период прохождения паводковых вод специалисты внимательно следят за состоянием железнодорожного пути и гидротехнических сооружений.

По информации Минтранса Подмосковья, ссылаясь на МЖД, от снега и льда уже расчищено почти две тысячи малых мостов и водопропускных сооружений, две тысячи километров кюветов и более полутора тысяч километров водоотводных канав. Также было обследовано около восьмисот выемок и насыпей. В работах задействовано восемь единиц автотракторной техники и три струга-снегоочистителя.

Дополнительно железнодорожники не прекращают мониторинг уровня воды в реках. В крупных бассейнах рек Оки и Днепра измерения проводятся дважды в день на шестидесяти двух водомерных постах.

Для обеспечения безопасности движения поездов в период паводка Московская железная дорога сформировала двадцать три противоразмывных поезда. Это на шесть единиц больше, чем в прошлом году. Увеличение связано с обильными снегопадами прошедшей зимы. Поезда укомплектованы всем необходимым для аварийно-восстановительных работ, включая сто тридцать девять вагонов со щебнем.

В случае угрозы подтопления железнодорожного полотна противоразмывные поезда будут быстро переброшены в опасные зоны.