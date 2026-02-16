На Московской железной дороге усиленно борются с последствиями снегопадов

За минувшие выходные на полигоне столичной магистрали рабочие очистили и обработали песко-гранитной смесью 154 пешеходных моста и сходов с них. В Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД сообщили, что во время сильных снегопадов мосты обрабатывают несколько раз в день. Для этого используется более 32 тонн песко-гранитной смеси.

Кроме того, на линии выведена специальная техника с вибропантографами, которая сбивает наледь с проводов контактной сети. За минувшие выходные спецсостав обработал антиобледенительной жидкостью 415 километров проводов. На участках движения МЦК, МЦД и Аэроэкспрессов спецтехника курсирует преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению пассажирских поездов.

На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по расчистке инфраструктуры от снега. За выходные при помощи спецтехники было очищено 2,7 тысячи километров пути, вывезено 270 тысяч кубических метров снега. Сейчас на линии работает более 100 единиц снегоуборочной, снегоочистительной и пневмообдувочной техники. Для очистки стрелочных переводов на станциях задействовано свыше 2 тысяч человек, еще около 1,2 тысячи железнодорожников убирают снег на платформах и мостах.

Источник: «Московская железная дорога».