На Московской железной дороге прошел Международный день привлечения внимания к переездам

На более чем 300 железнодорожных переездах Московской железной дороги состоялось мероприятие, направленное на предотвращение ДТП. Главная цель акции — напомнить водителям о правилах дорожного движения при пересечении путей.

Профилактические мероприятия прошли во всех регионах Московской железной дороги. В Москве, у станции Владыкино, остановился паровоз П-36 с тематическим баннером, призывающим водителей быть внимательными. В Орле, Туле и Курске у переездов останавливались тепловозы с информационными баннерами.

Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с водителями и раздали им тематические памятки о безопасности. Также через подразделения Госавтоинспекции и автошколы были распространены плакаты с QR-кодами. Перейдя по QR-коду, водители могут ознакомиться с материалами о последствиях нарушений правил проезда железнодорожных переездов и реальными примерами ДТП.

Кроме того, в течение июня у пяти переездов МЖД в Московской, Брянской, Орловской и Смоленской областях, где были зафиксированы случаи ДТП, будут установлены щиты с призывами соблюдать правила безопасности.

Московская железная дорога призывает водителей быть внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных путей, напоминая, что большинство ДТП на переездах происходит из-за невнимательности и нарушения правил дорожного движения.