На Московской железной дороге отремонтировали более 600 вагонов с граффити

В первые два месяца года на Московской железной дороге провели масштабные работы по устранению последствий вандализма. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, было приведено в порядок 649 вагонов электропоездов, на которые были нанесены граффити.

Кроме того, специалисты заменили 643 разбитых стекла, отремонтировали 1,2 тысячи испорченных вагонных диванов и кресел, а также более 1,1 тысячи единиц внутривагонного оборудования, ручек и замков. Для обеспечения комфорта пассажиров такие вагоны временно изымаются из оборота и направляются в ремонт.

Удаление рисунков и надписей с одной стороны вагона требует более шести часов и труда трех-четырех сотрудников. На это расходуется пять-шесть литров растворителя и до десяти литров краски. Устранение других неисправностей, причиненных вандалами, занимает до 2,5 часов.

Московская железная дорога призывает пассажиров не оставаться равнодушными к актам вандализма и помогать в пресечении хулиганских поступков. При обнаружении противоправных действий следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.