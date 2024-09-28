Инженеры из Химок представили макеты ракетных двигателей на Международном конгрессе

Представители Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика Глушко приняли участие в Первом Международном технологическом конгрессе. Инженеры из Химок представили макеты ракетных двигателей и рассказали о последних разработках.

Специалисты продемонстрировали на выставке макеты жидкостных ракетных двигателей РД-181, РД-180 и РД-171МВ. Экспозиция расположилась в выставочном центре «Патриот», который находится на территории городского округа Одинцово.

Стенд научно-производственного объединения «Энергомаш» посетили делегация Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, заместитель министра связи Андрей Заренин, министр связи Камбоджи и многие другие.

Международный технологический конгресс объединяет интересы индустрии программного обеспечения и электроники. Его основная цель — показать технологии российской индустрии внутренним и зарубежным партнерам и потребителям.

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