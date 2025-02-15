На лыжные гонки в Подмосковье приедут около 1000 спортсменов

Около 1000 спортсменов примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». Турнир состоится 16 февраля в Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам соревнований предстоит пройти несколько дистанций, подходящих для разных возрастных категорий и уровней подготовки от одного до 10 километров.

Для участия в масс-старте ожидаются любители лыжного спорта от восьми лет и младше. Самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения всех дистанций свободный.

Перед началом гонок олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков традиционно проведет мастер-классы. После финиша и награждения призеров все участники смогут получить автограф известного спортсмена.

Соревнования пройдут в воскресенье, 16 февраля, на территории тюбинг-парка «Елагино». Выдача номеров для спортсменов начнется с 11:00.