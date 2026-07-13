Анаморфотный объектив для киноиндустрии разработали на заводе в Лыткарине

На Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС), входящем в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, разработали анаморфотный объектив с фокусным расстоянием 80 мм. Это первая отечественная разработка такого класса, которая сможет заменить зарубежные аналоги в российской киноиндустрии.

Анаморфотная оптика является мировым стандартом в киноиндустрии. Она позволяет создавать сверхширокие кадры благодаря сложной системе цилиндрических линз, которые сжимают изображение по горизонтали. При этом изображение не искажается по краям и не затемняется по углам.

Новый объектив был представлен на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2026» в Екатеринбурге. В новой отечественной линейке, помимо модели с фокусным расстоянием 80 мм, будут объективы с фокусным расстоянием 40, 60 и 100 мм.

Разработки ЛЗОС сделают профессиональную видеотехнику доступнее для отечественных кинематографистов.

«Разработка анаморфотных объективов — это важный шаг отечественного производителя для развития российской киноиндустрии. Помимо расширенных горизонтальных кадров и высокого качества изображения, они позволяют создавать кинематографические эффекты», — отметил заместитель генерального директора по развитию продаж продукции гражданского назначения холдинга «Швабе» Лев Борисов.

Кинообъективы ЛЗОС отличаются высокой светосилой, позволяющей работать при низкой освещенности. Коэффициент анаморфирования составляет 1 к 2. Приборы рассчитаны на цифровые камеры с байонетом PL, для других типов крепления возможно применение переходников.