На Ленинградском направлении изменится расписание пригородных поездов

В связи с проведением строительных работ по модернизации инфраструктуры на участке Подсолнечная – Клин со 2 по 6 февраля изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Некоторые пригородные поезда на участке Москва – Решетниково – Москва будут отменены на всем маршруте следования, некоторые проследуют укороченным маршрутом, а некоторые будут отправляться по измененному расписанию.

Чтобы узнать об изменениях в расписании, можно обратиться к информационным стендам на станциях, где осуществляет свою деятельность АО «МТ ППК», а также посетить сайт компании и перейти в раздел «Пассажирам». Актуальное расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».