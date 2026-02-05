На Кропоткинской улице продолжается ремонт дошкольного отделения гимназии «Логос»

На Кропоткинской улице в здании дошкольного отделения МОУ Дмитровская гимназия «Логос» продолжается капитальный ремонт. На данный момент строительная готовность составляет 14%.

На площадке идут завершающие демонтажные работы и общестроительные мероприятия. В здании детского сада, площадь которого превышает 1900 квадратных метров, планируется обновить кровлю, водосточную систему, инженерные сети и фасады. Кроме того, будут отремонтированы все помещения, включая пищеблок.

Также здание подключат к современным системам видеонаблюдения и пожарной безопасности. Перед сдачей объекта подрядчик проведет благоустройство прилегающей территории. Сейчас на стройплощадке работают 11 человек и задействовано две единицы техники.