Дошкольное отделение гимназии «Логос» в Дмитрове отремонтируют в этом году

На Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения МОУ Дмитровская гимназия «Логос». По данным пресс-службы регионального минстройкомплекса, общая стройготовность по всем видам работ превышает 65%.

Работы осуществляются в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета. Пресс-служба ведомства сообщила, что на данный момент на объекте полностью завершены демонтажные и кровельные работы. Сейчас строители занимаются общестроительными и отделочными работами, ремонтом фасада, монтажом инженерных систем и благоустройством прилегающей территории.

В здании детского сада, общей площадью более 1900 квадратных метров, будет обновлена кровля, водосточная система и инженерные сети. Также планируется установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания получит новый облик, а на прилегающей территории будут проведены работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.