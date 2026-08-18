Более 6,7 тысячи онлайн-заявок на установку надгробий подали в Подмосковье

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила, что жители региона активно пользуются услугой по получению разрешения на работы с надмогильными сооружениями. На портал госуслуг Подмосковья поступило уже более 6,7 тысячи заявлений.

Чтобы получить разрешение, нужно авторизоваться на портале госуслуг через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. Затем необходимо посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

После получения положительного ответа у жителей региона есть месяц на установку или замену надмогильного сооружения. Если за это время работы не будут проведены, то обратиться за разрешением можно повторно.

Памятники и ограды, установленные без разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.