На Каширском шоссе в Ленинском городском округе строится новый подземный переход

На Каширском шоссе в районе Проектируемого проезда № 5208 идет строительство подземного пешеходного перехода № 2. Это третий этап реконструкции трассы, и на данный момент работы выполнены на 50%.

Недавно специалисты завершили отсыпку первого лестнично-пандусного схода. Сейчас бригада готовит стены к бетонированию. В ближайшее время рабочие приступят к заливке плиты перекрытия секции № 2 и одновременно возьмутся за стены с днищем лестничного спуска.

На площадке работает около 15 человек, им помогают автокран и бетононасос. На Каширском шоссе планируют построить еще два подземных пешеходных перехода. Их возведение начнется в ближайшее время. Это позволит организовать бессветофорное движение на реконструируемом участке, и время в пути не превысит 20 минут.

Завершить строительство и открыть рабочее движение планируется уже в следующем году.