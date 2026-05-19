На Ярославском направлении обновят более четверти поездов

На Ярославском направлении активно продолжается модернизация подвижного состава. В результате совместных усилий ЦППК, Департамента транспорта Москвы, РЖД и ТМХ доля новых вагонов превысила 25%. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

На данный момент на Ярославском направлении уже работают 21 поезд «Иволга 4.0» и пять ЭП2ДМ, которые пришли на смену составам предыдущих серий. До конца года планируется поставка еще пяти «Иволг 4.0».

Ярославское направление — самое востребованное в России. Каждый рабочий день по нему совершается более 300 тысяч поездок. Современные «Иволги 4.0» начали работать здесь в июне прошлого года, а новые ЭП2ДМ вышли на линии после испытаний в апреле текущего года.

Первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак рассказал: «Сегодня каждый четвертый поезд на Ярославском направлении — современный состав „Иволга 4.0“ или ЭП2ДМ. Общие преимущества этих вагонов — климатические системы с обеззараживанием воздуха, зарядки для гаджетов и современный эргономичный салон».

Всего до 2030 года на Ярославское направление будет поставлено 92 поезда, а средний возраст поездов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.

Источник: АО «Центральная ППК».