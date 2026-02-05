На границе Московской и Тверской областей нашли приют лошади пенсионного возраста

На границе Московской и Тверской областей расположена уникальная конюшня, где содержатся лошади преклонного возраста и молодые жеребята. Это место стало настоящим домом для животных, нуждающихся в особом уходе.

По информации, предоставленной начальником конюшни и зоотехником Дарьей Боруновой, количество обитателей фермы варьируется от 20 до 70 голов. В настоящее время здесь проживает около 45 животных.

Конюшня предлагает услуги постоя для лошадей и организации верховых прогулок. Кроме того, на ее базе осуществляется проект «Лотос», цель которого — оказание помощи животным, попавшим в беду по вине человека.

Если раньше на ферме активно занимались разведением и использовали лошадей в качестве помощников в пастушьей работе, то сейчас основное внимание уделяется обучению верховой езде и организации прогулок с животными для всех желающих.

Дарья Борунова, помимо содержания и кормления животных, занимается формированием безопасных групп для их совместного выпаса. Периодически проводятся случки, так как некоторые владельцы приводят сюда своих кобыл. Также зоотехник осуществляет вакцинацию, забор крови для анализов и другие необходимые процедуры совместно с ветеринарами.