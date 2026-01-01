На городском катке представили новогоднюю песню о Дубне

Авторами трека стали местные музыкант и IT-специалист, братья Роман и Антон Щегловы.

Идея родилась в начале декабря во время семейной прогулки по украшенному городу. «Мы увидели новую благоустроенную локацию на Центральной улице и поняли, что нужно успеть сделать песню именно к Новому году», — рассказали авторы.

Перед братьями стояла задача создать легкую, универсальную композицию, которую можно было бы слушать как дома, так и на городских площадках. После многочисленных экспериментов с аранжировкой нужное звучание было найдено.

Песня уже доступна в интернете и звучит на главном городском катке с искусственным льдом, становясь частью праздничной атмосферы и объединяя жителей в эти зимние дни.