На Фряновском шоссе в Щелкове начался ремонт дорожного покрытия

На Фряновском шоссе стартовали работы по обновлению асфальта. Рабочие уже сняли старое дорожное полотно с одной полосы движения на участке протяженностью около 2,5 километров, начиная от деревни Протасово в сторону поселка Фряново.

В ближайшее время дорожники приступят к демонтажу асфальта со смежной полосы, ведущей в сторону Фрязина. Всего на этом участке им предстоит заменить порядка 20 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Фряновское шоссе является одной из самых загруженных трасс в округе, соединяя отдаленные деревни и поселки с городами Фрязино и Щелково. Поскольку это скоростная трасса с максимально разрешенной скоростью до 90 км/ч, здесь будет использован асфальт марки ЩМА-16, который позволяет выдерживать большие весовые и скоростные нагрузки.

Спецтехника уже находится на месте работ и готова приступить к укладке нового полотна. Однако в настоящий момент рабочие ожидают подходящих погодных условий, чтобы выполнить ремонт качественно.

Завершить модернизацию на шоссе планируют до 9 сентября.