Более 300 человек приняли участие в форуме «Управдом» в Химках

Форум председателей советов многоквартирных домов и улиц «Управдом» прошел в Химках. На нем обсудили реализацию президентской программы «Социальная догазификация».

Председатели советов многоквартирных домов, представители администрации, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, депутаты и общественники приняли участие в форуме. Они обсудили программу догазификации территорий. Более 220 домов в Химках подключили к голубому топливу.

«Граждане, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, могут подать заявку на подключение к сетям удаленно в электронном формате — через портал госуслуг», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Наличие действующего на территории распределительного газопровода — единственное условие, по которому населенный пункт могут включить в программу. Единым оператором по области назначили «Мособлгаз». Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 100-75-75.

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