На федеральной трассе А-108 оборудовали освещение для четырех населенных пунктов

На участках федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо», проходящих через города Клин и Дмитров, а также деревни Игнатовку и Поддубки, установили линии электроосвещения. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Общая протяженность освещенных участков составила около 10 километров. Специалисты смонтировали 423 опоры и более 600 светильников. Особое внимание уделили зонам, прилегающим к пешеходным переходам и въездам в населенные пункты, где риск ДТП традиционно возрастает.

Осветительные комплексы работают с применением энергосберегающей автоматизированной системы. Она обеспечивает удаленный доступ к включению и выключению освещения, а также контролирует исправность в онлайн-режиме. Это гарантирует бесперебойную работу и своевременное реагирование на любые сбои.

Установка освещения способствует повышению безопасности дорожного движения и комфорта жителей и водителей, проезжающих через населенные пункты.

Подробнее о дорогах и транспорте Подмосковья можно узнать на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.