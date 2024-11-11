Табличку в память о герое СВО установили на фасаде школы в Нарo-Фоминске

На фасаде школы №4 в Наро-Фоминске появилась мемориальная табличка, посвященная бойцу специальной военной операции Владимиру Завадскому. Этот шаг стал данью памяти военнослужащему, который посвятил свою жизнь служению Родине.

Владимир Васильевич Завадский возглавлял Кантемировскую танковую дивизию с 2018 по 2021 год, и многие годы служил в рядах российской армии.

За свою службу Владимир Завадский был награжден орденом Мужества, орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» и многими ведомственными медалями. Завадский погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Табличка на фасаде школы № 4, расположенной в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминска, — это не случайный выбор. Здесь, в родном районе дивизии, в которой служил Владимир Завадский, молодые поколения будут помнить подвиг своего земляка и вдохновляться его жизненным примером.

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