На ежегодной пурпурной ИТ-конференции участникам показали, как собрать 3D-принтер

На мастер-классах Ежегодной Пурпурной ИТ-конференции, которые прошли в Технопарке Физтех-лицея, участникам рассказали, как самостоятельно собрать 3D-принтер и выбрать оптимальные параметры печати. Для сборки на маркетплейсах продаются готовые наборы, включающие три оси, четыре шаговых двигателя, электронику и печатающую головку.

Пластик для 3D-печати бывает трех основных видов. PLA-пластик производится из кукурузы и сахарного тростника, он нетоксичен, но неустойчив к воде и солнечному свету. ABS-пластик изготавливается из нефти, отличается повышенной прочностью, но практически не разлагается. PETG — пищевой пластик, относительно безопасен для использования с холодными напитками.

Самолеты и квадрокоптеры относятся к сложным изделиям и печатаются из углеволокна. Простой принтер позволяет создавать детали для бытовой техники и дома, а также персонажей мультфильмов, игрушки и оружие с глубокой детализацией.

Цены на простой пластик начинаются от 700 рублей за килограмм, средняя цена составляет 1200 рублей, а эксклюзивные варианты могут стоить до 8000 рублей. Для сглаживания поверхности изделия применяют ацетоновые ванны или зашкуривают неровности, а затем обрабатывают лаком.