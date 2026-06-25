Мосавтодор отремонтировал лежачие полицейские еще в 4 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт пяти искусственных неровностей на региональных дорогах, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы коснулись «лежачих полицейских» на Советском проспекте и Студенческом проезде в Ивантеевке, на улице Опалиха в Красногорске, на Лесной улице в Луховицах и на Институтской в поселке городского типа Менделеево городского округа Солнечногорск.

В Минтрансе подчеркнули, что искусственные неровности устанавливают для снижения скорости движения на участках рядом с социально значимыми объектами и в местах, где часто превышают скорость. Специалисты Мосавтодора регулярно проверяют состояние дорожных элементов и при необходимости проводят их ремонт.

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