На экоферме в парке «Елочки» появилось новое потомство

Этим летом экоферма в парке «Елочки» в городе Домодедово переживает настоящий бум рождаемости среди животных. Гости фермы теперь могут увидеть и понаблюдать за ростом новых обитателей.

В этом сезоне на ферме родились пять кроликов — белого и черного окраса. Крольчата появились на свет всего 10 дней назад и пока находятся под присмотром сотрудников. Через неделю их планируют выпустить в открытый вольер.

Также пополнение произошло в семействе овец — родились пять ягнят. Им уже около двух месяцев, и они свободно гуляют по вольеру, привлекая внимание посетителей. Не отстают и морские свинки — их семейство тоже увеличилось.

Самыми маленькими жителями экофермы стали три козленка, которые появились на свет несколько дней назад. Они пока находятся рядом с матерью. По словам сотрудников, выпускать их в общий вольер еще рано — малышам потребуется от двух недель до месяца, чтобы окрепнуть.

На ферме созданы условия для общения с животными: всех обитателей можно покормить специальными угощениями, подготовленными сотрудниками.