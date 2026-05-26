На экоферме в Луховицах стартует ретрит-проект для женщин

На экоферме «Былинкино», расположенной в городском округе Луховицы, стартовал новый проект для представительниц прекрасного пола. Участницами могут стать женщины от 20 до 60 лет, которые чувствуют себя уставшими от многозадачности и стресса.

Организаторы проекта уверены, что в современном мире женская нервная система подвергается серьезным нагрузкам. Ретрит предлагает не просто уход от повседневных забот, а возможность перезагрузить свой внутренний мир и восстановить гармонию.

Программа включает в себя: * сбалансированное питание; * занятия с квалифицированным психологом; * уроки йоги; * экскурсию по экоферме и сыроварне с дегустацией сыров.

В завершение третьего дня участниц ждет фотосессия «Моменты на память о проведенном ретрите».

Записаться на проект можно по телефону: 8 915 101 82 99. Экоферма находится по адресу: городской округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная Поляна, дом 1.