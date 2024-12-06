Замглавы Чехова проверил общественные территории на двух улицах

Заместитель руководителя муниципалитета Денис Разуваев осмотрел дворовые пространства на улице Полиграфистов, у дома № 2, и на Московской, у домов № 92, 93, 94/1. Такие обходы территорий глава Чехова Михаил Собакин и сотрудники администрации проводят регулярно.

Денис Разуваев отметил работу специалистов водоканала предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района», которые восстановили канализационный лежак. Теперь техническая система работает исправно.

Заместитель главы округа также обнаружил во время мониторинга нарушения в содержании внутридворовой территории. Денис Разуваев поручил профильным специалистам оперативно решить эти вопросы.

Жителям Чехова напомнили, что заявку на проведение каких-либо работ можно оставить по телефонам ответственных служб: управление ЖКХ +7 (49-67) 23-00-04, «Чеховское благоустройство» +7 (800-30) 0-87-43, управление благоустройства администрации +7 (49-67) 27-91-10, управление контрольной деятельностью +7 (496) 723-58-36.

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