На Дулевском фарфоровом заводе воссоздают серию скульптур «Советские социалистические республики

На Дулевском фарфоровом заводе в городе Ликино-Дулево художник Марина Яснецова создает авторский экземпляр скульптуры «Грузия». Эта работа — часть серии «Советские социалистические республики», созданной в 50-х годах прошлого века. Тогда предприятие получило государственный заказ к открытию Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве.

Серия включает в себя изображения девушек и молодых людей в национальных одеждах, отражающих достижения в сельском хозяйстве каждой республики. Авторы работ — ведущие скульпторы и художники предприятия: Аста Бржезицкая, Нина Малышева, Ольга Богданова, Галина Чечулина. Сегодня эти произведения являются раритетом и хранятся в музее предприятия.

На данный момент «Грузия» — одна из пяти восстановленных скульптур этой серии. Ранее были воссозданы «Украина», «Киргизия», «Узбекистан» и «Россия». Планируется возродить скульптуру еще одной бывшей советской республики — Белоруссии.

Форму «Грузии» по музейному образцу воссоздал скульптор Иван Бычков. «Почти год ушел на это. Не сохранилось ни форм, ни деталей. Все с нуля, но проделанной работой я удовлетворен», — рассказал Иван.

Сейчас на заводе выпустили всего четыре экземпляра скульптуры «Грузия». Каждая работа — авторское изделие, выполненное в своей цветовой палитре. Одну из них приобрел частный коллекционер, посчитав это хорошей инвестицией. Через 50 лет она станет антиквариатом, и ее стоимость увеличится в разы.