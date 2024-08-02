На дорогах Подмосковья установили около 2 тысяч катафотов

Дорожные службы установили еще две тысячи катафотов на региональных трассах в 12 округах Подмосковья. Работы выполнили в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для снижения аварийности.

«На 20 участках двухполосных дорог установили катафоты по осевой разметке в шахматном порядке. Наибольший объем работ выполнили в Истре, Дмитровском и Талдомском округах», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Катафоты привлекают внимание водителей и отражают свет фар. Это помогает предотвратить выезд на встречную полосу и ведет к уменьшению количества аварий.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в регионе катафоты устанавливают с 2019 года. К этому дню количество таких элементов превышает 165 тысяч.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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