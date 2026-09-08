На дорогах Подмосковья установили еще 24 адаптивных светофора

На региональных дорогах Подмосковья установили видеодетекторы на 24 светофорах типа Т-1. Оборудование позволяет переводить устройства в адаптивный режим и автоматически менять сигналы с учетом дорожной обстановки. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Камеры и датчики в реальном времени отслеживают движение автомобилей и пешеходов. Система анализирует интенсивность потока и самостоятельно корректирует работу светофора, что помогает уменьшать заторы и время ожидания на перекрестках.

«Благодаря такой системе удается сократить заторы, снизить время в пути для водителей и повысить безопасность пешеходов — адаптивные светофоры гибко реагируют на пиковые нагрузки и нештатные ситуации, делая дорожное движение более предсказуемым и эффективным», — рассказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

В Люберцах один объект оборудовали на пересечении Рязанского и Быковского шоссе в Жилино-1. Еще четыре светофора появились на перекрестках Октябрьского проспекта с улицей Калинина в поселке Калинина, Егорьевским шоссе, 4-м Люберецким проездом и улицей Хлебозаводской.

В Ленинском округе адаптивные светофоры установили на пересечении Каширского и Зеленого шоссе, на улице Первомайской в Мисайлово, а также на перекрестках Володарского и Островского шоссе и улицы Первомайской с улицей имени С. П. Корсунова.

До конца года планируется установить еще один такой светофор в Долгопрудном — на пересечении Лихачевского шоссе с Лихачевским проездом.

Адаптивные светофоры можно дистанционно настраивать, синхронизировать между собой и объединять в режим «зеленой волны». Система также автоматически сообщает о неисправностях, в том числе отсутствии питания или перегоревших лампах. Это позволяет заранее определить необходимые для ремонта инструменты и оборудование.

Всего на дорогах Подмосковья сейчас работает более 50 адаптивных светофоров.