На дорогах Подмосковья установили еще более 2 тысяч новых знаков

С начала года на региональных дорогах Московской области установили 2600 знаков, ограничивающих скорость движения. Работы проведены в 43 городских и муниципальных округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что специалисты Мосавтодора провели работы на подъездах к 1300 пешеходным переходам, расположенным на дорогах вне населенных пунктов. Установленные знаки с ограничениями скоростного режима в 50 и 70 километров в час позволили повысить безопасность участников движения.

Наибольший объем знаков установили в восьми округах: Истре, Дмитровском и Домодедове, Солнечногорске, Клину, Одинцовском, Ступине и Коломне.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение скоростного режима способствует не только повышению безопасности дорожного движения, но и снижению риска возникновения аварийных ситуаций.

