На CTT Expo представили передовые образцы строительной техники

В «Крокус Экспо» на выставке CTT Expo были продемонстрированы инновационные образцы строительной техники, включая буровые установки и машины для переработки железобетона.

Одной из самых заметных площадок стал стенд компании «РУСТЕХЦЕНТР». По словам управляющего компании Бориса Горячего, представленная техника активно используется на крупных стройках России.

Среди экспонатов — буровзрывная машина SKY-152, траншеекопатель, гидрофреза, щековая дробилка для переработки строительного мусора и тяжелые буровые установки SANY. Главным экспонатом стала буровая установка SR285, способная удерживать трубы диаметром до двух метров. Такая техника применяется при строительстве сложных фундаментов, мостов и масштабных инфраструктурных объектов.

Руководители строительных компаний приезжают на выставку, чтобы изучить конструкции машин: проверить двигатели, редукторы, топливные системы и качество комплектующих. Борис Горячий отметил: «У многих китайских машин внутри стоят европейские и американские компоненты. Здесь можно все увидеть своими глазами и сравнить разные бренды в одном месте».

CTT Expo остается крупнейшей строительной выставкой страны, где ежегодно заключаются контракты на поставку техники для крупнейших российских проектов.