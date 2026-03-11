На четверть выполнен капремонт здания Софринского образовательного комплекса

В поселке Софрино Пушкинского округа на улице Полевая, дом 5 продолжается капитальный ремонт здания Софринского образовательного комплекса. На данный момент работы выполнены на 25 процентов.

Обновление учреждения образования проводится за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Корпус рассчитан на 600 учащихся.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил: «Строители подрядной организации ведут общестроительные работы внутри здания и на кровле, монтаж инженерных сетей. На объекте работают больше 45 человек».

В здании площадью 4451,9 квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.