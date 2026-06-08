На заводе «Энергомаш» в Чехове запустили новую компрессорную установку

В лаборатории завода «Энергомаш — ЧЗЭМ» в городе Чехове была успешно смонтирована новая компрессорная установка для проведения испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста со ссылкой на сообщение компании.

Новое оборудование повысит точность и надежность тестирований, а также расширит спектр решаемых инженерных задач. Установка усилит исследовательский потенциал завода и позволит создавать продукцию, соответствующую высоким отраслевым стандартам.

Компрессорная установка обладает высокой производительностью и обеспечивает стабильное давление в широком диапазоне режимов. Она позволяет автоматизировать процессы, снижая влияние человеческого фактора и повышая повторяемость результатов испытаний. Кроме того, новое оборудование имеет расширенные диагностические функции, что позволяет фиксировать и анализировать параметры в реальном времени. Установка также отличается энергоэффективностью, оптимизируя потребление ресурсов при сохранении высокой мощности.

Внедрение современной техники соответствует стратегии модернизации ЧЗЭМ, направленной на укрепление позиций предприятия как одного из лидеров в производстве трубопроводной арматуры высокого давления для атомной и тепловой энергетики, а также для нефтегазовой и химической отраслей.