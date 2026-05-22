На бульваре Генерала Ремезова возводится новая поликлиника

На бульваре Генерала Ремезова продолжается строительство поликлиники. Сейчас степень готовности объекта составляет 44%, активно ведутся монолитные работы. Новый корпус строится на замену старой поликлиники, которая расположена на Советской улице и входит в состав Одинцовской областной больницы.

На пяти этажах нового здания разместятся взрослое отделение на 200 посещений и детское на 100. Медицинскую помощь здесь смогут получать до 40 тысяч жителей округа.

В поликлинике будут работать отделения терапии, педиатрии, лучевой диагностики, кабинеты функциональной диагностики, флюорографии и рентгена. Также будут функционировать стоматология и блок неотложной помощи. Для медучреждения закупят современное оборудование, включая телеуправляемую рентгеновскую систему на базе цифрового динамического детектора.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят и озеленят, а рядом организуют парковку на 38 мест.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».