На берегах канала имени Москвы стартовал монтаж пролета нового моста

На восточном и западном берегах канала имени Москвы строители начали устанавливать несущие элементы пролета будущего Рогачевского моста. Предварительно на строительной площадке специалисты собрали металлоконструкцию. Все необходимые 238 буронабивных свай уже установлены. Сейчас ведутся работы по сооружению стапелей, ростверков и конструкций опор.

Параллельно в Дмитрове идет строительство съезда на Луговую улицу с реконструкцией участка Профессиональной улицы. Также началась подготовка к возведению путепровода над железнодорожными путями.

Ежедневно на стройплощадке задействованы 160 человек и 47 единиц техники. Общая длина нового моста составит более 210 метров, а вес пролетного строения — свыше 1,4 тысячи тонн. Старый мост будет демонтирован. Рабочее движение по новому Рогачевскому мосту запустят уже в 2027 году, а полностью проект завершат в 2029 году.