На 7% вырастет посевная площадь в Подмосковье в этом году

Посевная площадь региона увеличится до 566,3 тысячи гектаров, из которых пятая часть засеяна озимыми зерновыми культурами. Их сеют в осенний период. За время до весны озимые успевают прорасти и укорениться. Весной — их жизненный цикл продолжается, созревают они немного раньше яровых.

«В Подмосковье состояние 85% озимых зерновых культур и 84% озимого рапса оценивается как хорошее, 15% и 16% соответственно — как удовлетворительное», — отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В течение марта специалисты продолжат контролировать погодные условия. В случае заморозков, планируют начать пересадку.

Под урожай этого года посеяли более 81,8 тысячи гектаров зерновых и около 18,4 тысячи гектаров рапса. В ведомстве отметили, подмосковные аграрии использовали при посеве в основном отечественные семена.

Готовность к посевной кампании в регионе оценивается высоко. В этом году Росгидромет ждет начало посевной в Подмосковье на 7-14 календарных дней раньше обычного.