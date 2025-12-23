На 40 станциях МЖД организовали дежурство в часы пик для снижения травматизма

На пассажирских платформах станций и остановочных пунктов Московской железной дороги, а также на одноуровневых пешеходных переходах, где за прошедший год зафиксировали более двух случаев травмирования людей, ввели усиленный контроль. Там организовали дежурства 7:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 19:00 вечера.

Сотрудники железной дороги будут находиться на объектах, чтобы оперативно пресекать нарушения правил поведения и напоминать пассажирам, к каким опасным последствиям может привести беспечность.

Меры направлены на снижение количества несчастных случаев. В общей сложности дежурства действуют на 42 станциях и остановках, а также на 28 пешеходных переходах.

Наибольшее количество происшествий выявили ранее на Ярославском направлении. Чаще всего травмы получали на станциях Тайнинская, Москва-3, Строитель, Подлипки-Дачные, Лосиноостровская и Челюскинская.

Далее следуют Курское, Горьковское, Казанское и Киевское направления.

Отдельное внимание уделили пешеходным переходам.

Максимальное число пострадавших зарегистрировали на семи участках: Манихино I — Новоиерусалимская, Дягилево — Рязань, Быково — Раменское, Павшино — Нахабино, Одинцово — Голицино, Подлипки-Дачные — Болшево и на станции Софрино.

Кроме того, на 13 переходах люди получили травмы, поскольку находились в наушниках и не слышали сигналов поезда.

Чаще всего травмы жители и гости Подмосковья получают из-за перехода железнодорожных путей в неположенных местах или попыток пройти на платформы без разрешения. Среди нарушителей преобладают молодые люди, которых зачастую не останавливают ни ограждения, ни запрещающие сигналы светофоров.

Пассажиров и пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными на железной дороге и рядом с ней.