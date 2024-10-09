Капремонт поликлиники в Дмитрове завершится в 2024 году

Масштабный ремонт терапевтического корпуса продолжается в Яхромском филиале больницы в Дмитрове. На данный момент выполнено 35% от запланированного объема работ.

Глава городского округа Илья Поночевный лично контролирует ход капитального ремонта. Специалисты меняют трубы горячего и холодного водоснабжения в санузлах, устанавливают новые светильники, укладывают плитку.

Освещение на всех пяти этажах здания уже полностью заменили. Также идут работы по монтажу канализации и ремонту входной группы. Часть больницы при этом остается доступна для пациентов.

Илья Поночевный отметил, что власти городского округа уделяют особое вниманию содержанию больницы и ее филиалов. Отремонтированы два фельдшерско-акушерских пункта, приобретено 18

единиц современного медицинского оборудования.

«В этом году мы планируем завершить капитальный ремонт здания взрослой поликлиники Дмитровской больницы и активно занимаемся ремонтами в ее филиалах», — сказал руководитель муниципалитета.

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