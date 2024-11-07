Рождаемость выросла в роддоме Красногорска по сравнению с 2023 годом

В 2024 году в Красногорском роддоме стало на 256 новорожденных больше, чем годом ранее. Родители могут сразу получить свидетельство о рождении ребенка, не выходя из учреждения.

В Красногорском роддоме за текущий год родилось 2820 малышей. Это медучреждение входит в состав многопрофильного стационара Красногорской больницы. Здесь работают специалисты узкого профиля, а в числе возможностей — взрослая и детская реанимации, девять индивидуальных родильных залов и даже отдельный бокс для рожениц с инфекциями.

«Красногорский роддом ежегодно выбирают все больше женщин. Сюда приходят не только жительницы округа, но и женщины из других городов Подмосковья и Москвы», — поделился заместитель главного врача Рустем Ибрагимов.

Напомним, что по номеру кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03 можно получить консультацию о необходимых документах и записаться на прием.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».